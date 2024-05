El Piojo Alvarado, estrella actual de las Chivas, decidió romper el silencio sobre su truncada carrera en Europa, y el porqué Phil Foden, actual estrella del equipo de Pep Guardiola, le ganó el lugar con los Manchester City.

Roberto El Piojo Alvarado es un jugador de 25 años que la está rompiendo en el equipo más querido de México, pues con la camiseta de las Chivas se ha convertido en un prospecto que puede regresar a Europa, un continente en el que ya probó suerte en el Manchester City.

Hace unos años, cuando el Piojo Alvarado seguía en su proceso de formación futbolística se fue a probar suerte a la academia del Manchester City, equipo que le echó el ojo, pero que se decantó por Phil Foden.

“Alguna vez me tocó estar en las fuerzas básicas del Manchester City, estuvo en la Sub-16, me tocó entrenar con Brahim Díaz, Jadon Sancho, y Phil Foden, pero ellos me ganaron el sitio”, dijo el Piojo Alvarado.

Roberto El Piojo Alvarado reveló que un comprobante de domicilio le impidió jugar en el Manchester City

Roberto El Piojo Alvarado bromeó en una entrevista realizada por integrantes de las Chivas sobre su paso fugaz en el Manchester City, equipo que no lo pudo fichar debido a que el delantero mexicano no llevaba su comprobante de domicilio.

“Manchester City me pidió mis papeles, pero no tenía, Phil Foden me ganó el lugar porque él vivía en Manchester, yo era de México, y como no llegó a tiempo mi comprobante de domicilio, se decidieron por el inglés”...

“Además, no llevaba las copias de la identificación oficial de mis ‘Jefes’, no pude sacar nada, no había ni papelerías en Manchester, así se me acabó mi sueño europeo, y pues me tuve que regresar”, reveló El Piojo Alvarado.

El atacante de las Chivas siguió bromeando y aseguró que los goles que mete Phil Foden con el Manchester City se deben a que él no pudo entregar el comprobante de domicilio: “Llevé mis fotos en tamaño pasaporte, y el City las pedía tamaño infantil y a color”, bromeó El Piojo Alvarado.

Piojo Alvarado se coloca como el hombre de confianza para Chivas de cara a la Liguilla

Roberto El Piojo Alvarado se ha convertido en el mejor hombre que tiene Chivas para encarar la Liguilla, pues cerró el torneo regular siendo el mejor goleador del equipo, por lo que las esperanzas de un título están puestas en él.

El Piojo Alvarado obtuvo 3 goles en sus últimos 4 encuentros de la Liga MX, y en total suma 5 anotaciones y 5 asistencias en el Clausura 2024, números que buscará aumentar en la Liguilla cuando se mida ante el Toluca.

Chivas jugará los Cuartos de Final de la Liguilla ante el Toluca, equipo que está comandado por su exjugador, Alexis Vega, por lo que será un encontronazo. Este partido no tiene por el momento horario confirmado, ni fecha estipulada.