El futbol mexicano se puso de luto tras la muerte de Paco Villa, con la que todos expresaron su sentir en redes sociales. Sin embargo, llamó la atención que Andrés Vaca no se haya pronunciado al respecto y ya reveló porqué no había dicho nada sobre este triste suceso.

Muchos compartieron su sentir y le mandaron mensajes emotivos a Paco Villa, quien murió de cáncer a los 54 años de edad. Equipos de la Liga MX como el Cruz Azul, Club Tigres, Club América, jugadores y compañeros inundaron las redes sociales sobre la muerte del narrador deportivo.

Y es que, Andrés Vaca y Paco Villa llegaron a trabajar juntos en varias ocasiones en TUDN y para muchos fue algo insólito el hecho de que no haya publicado alguna reacción sobre la muerte de su compañero.

¿Por qué Andrés Vaca no se pronunció tras la muerte de Paco Villa?

Andrés Vaca, narrador de TUDN, ya reveló porqué no se había pronunciado públicamente sobre la muerte de Paco Villa pues algunos aficionados cuestionaron que no lo haya hecho ya que trabajó con él mucho tiempo.

El comentarista deportivo, Andrés Vaca, publicó en su cuenta oficial de X que Paco Villa fue su ídolo pero que no se sentía cómodo en expresar cómo se sentía al respecto y que lo iba a extrañar.

“Han sido días muy jodidos. Y esa práctica de subir fotos con alguien que ya no está, no me hace sentir cómodo (creo que es un gesto muy bonito, pero nunca me he sentido cómodo haciéndolo); ni eso ni expresar abiertamente mi sentir con temas que me mueven tanto internamente. Hablé con él durante todo su proceso y le dije muchas veces lo que era para mí, y con eso me quedo. Paco fue la razón por la que quise ser narrador: fue mi primer ídolo. Lo adoro. Y lo extrañaré un chingo” comunicó Andrés Vaca en su cuenta de X.

Paco Villa murió tras una larga batalla contra el cáncer causando un gran impacto en el ámbito deportivo pues se convirtió en una figura muy importante en el fútbol mexicano y se ganó el cariño de muchas personas.

¿Qué tipo de cáncer padecía Paco Villa?

Paco Villa, quien fue comentarista deportivo en TUDN, murió este 1ro de mayo de cáncer cuya enfermedad le fue detectada después del Mundial de Qatar 2022.

En el podcast de La Máquina, el periodista deportivo, Javier Alarcón, dijo que Paco Villa fue diagnosticado de cáncer de páncreas en 2022.

“Paco se entera del cáncer en Qatar, terminando el mundial, ya con dolor. En Qatar le dicen tienes cáncer en el páncreas, se va Estados Unidos, le ratifican el pronóstico y Paco en lugar de rendirse dice ‘yo está batalla la voy a enfrentar” platicó Javier Alarcón.