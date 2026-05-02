Pachuca vs Chivas juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 3 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox One.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox Sports y Tubi

Pachuca vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?

Pachuca vs Chivas se enfrentarán el domingo 3 de mayo de 2026 como parte de la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El Pachuca vs Chivas será transmitido por las plataforma de Fox Sports y Tubi.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox Sports y Tubi

Pachuca vs Chivas: A qué hora y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegaron Pachuca y Chivas a cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Pachuca clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como cuarto lugar de la competencia con 36 puntos.

Chivas, rival de Pachuca en los cuartos de final, clasificó en quinto lugar con 34 unidades.

Ambos equipos ya jugaron la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y dicho encuentro culminó 2-1 a favor del equipo rojiblanco, por lo que si quieren avanzar a semifinales deberán ganar en la cancha del Estadio Hidalgo.