Chivas mantiene su radar activo en busca de nuevas joyas mexicanas y esta vez apuntaron hasta Portugal, donde se encuentra un mediocampista mexicamericano que, pese a su corta edad, se ha consolidado en el futbol ibérico.

Pese a que sigue en competencia y en puerta tiene los cuartos de final de la Liga MX, la directiva de Chivas ya trabaja en los posibles fichajes para la siguiente ventana de transferencias y entre los candidatos aparece un mediocampista que milita en Portugal.

El jugador en cuestión nació en Los Ángeles, California en Estados Unidos, pero sus padres son de origen mexicano.

Hablamos de Alex Méndez, mediocampista de 23 años de edad que milita en el Vizela de la Primeira Liga de Portugal y quien podría llegar como agente libre en el verano próximo.

¿Quién es Alex Méndez, mexicoamericano que interesa en Chivas?

Alex Méndez es hijo de padres mexicanos, nació el 6 de septiembre del 2000 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Curiosamente, comenzó su formación futbolística como rojiblanco, pero con Chivas USA.

Después de jugar para la academia de Chivas en Estados Unidos, continuó su camino por el futbol norteamericano. En 2017 se unió a las inferiores del Galaxy, donde militó hasta el 2019 cuando emigró a Alemania.

En el segundo semestre de la temporada 2018-19, Alexis Méndez jugó para la categoría Sub 19 del SC Friburgo de Alemania. Mientras que su siguiente paso en Europa fue en Países Bajos con el Jong Ajax, la filial del equipo de Ámsterdam que juega en la segunda división.

Luego de dos años en Países Bajos irrumpió en Portugal con el Vizela, donde por fin, debutó en la primera división.

La 2023-24 es su tercera temporada con el Vizela y la más complicada, pues el equipo se encuentra en última posición de la tabla, por lo que el fantasma del descenso ya lo empieza a acechar.

Perfil de Alex Méndez:

Lugar de Nacimiento: Los Ángeles, California

Fecha de Nacimiento: 06 de septiembre del 2000

Edad: 23 años.

Altura: 1.78 m.

Peso: 70 kg.

Nacionalidad: Mexicana y estadounidense.

🚨🐐 EXCL. @365scoresMX ALEX MÉNDEZ EN PLÁTICAS CON CHIVAS.



El jugador que aún milita en el Vizela de Portugal está en pláticas con Chivas para llegar como Agente Libre en verano próximo.



Aquí los DETALLES.https://t.co/TpwBTOdAVF — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 2, 2024

Alex Méndez, la joya que quiere Chivas y que representa a Estados Unidos

A nivel selecciones, Alex Méndez, joya que se ha colocado en el radar de Chivas, ha representado a la Selección de Estados Unidos en sus categorías menores: Sub 17, Sub 20 y Sub 23.

Alex Méndez es causante de un recuerdo muy amargo para la Selección Mexicana, pues durante el Premundial de la Concacaf 2018 de la categoría Sub 20, el mexicoamericano marcó los dos goles con los que Estados Unidos venció al Tricolor en la final.

No obstante, sus últimos partidos con la Selección de Estados Unidos se remontan hasta junio de 2019, por lo que si la Selección Mexicana lo desea puede “robarle” una joya a los vecinos.