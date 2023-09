El Houston Dynamo de Héctor Herrera demostró que el Inter Miami no es mucho sin Lionel Messi, pues le vencieron para ganar el trofeo de la US Open Cup 2023.

Este miércoles por la noche se llevó a cabo la gran final de la US Open Cup 2023, donde el Inter Miami de Lionel Messi recibió al Huston Dynamo de Héctor Herrera.

La mala noticia para el cuadro rosa, así como para todos los fans, es que el argentino no pudo jugar, no salió ni a la banca, debido a que no se recuperó de una lesión.

Esto sin duda fue una gran noticia para el cuadro de Héctor Herrera, el cual fue muy superior a lo largo del partido, aunque sufrió un poco en la recta final.

Houston Dynamo de Héctor Herrera le ganó la US Open Cup 2023 al Inter Miami de Lionel Messi

Bajo la mirada de varias estrellas como Zinedine Zidane, Gianni Infantino, David Beckham, James Hardem, entre otros, el Houston Dynamo derrotó al Inter Miami.

El equipo de Héctor Herrera fue mucho mejor en el partido, adelantándose en el marcador al minuto 24 con tanto de Griffin Dorsey, mientras que al 33′ fue Amine Bassi quien puso el 2-0 parcial desde el manchón penal.

El Inter Miami, sin Lionel Messi, no tuvo reacción en el segundo tiempo, hasta el tiempo agregado, al minuto 90+2′, cuando Josef Martínez recortó las distancias en el marcador.

Lionel Messi, con récord de 1-1 con el Inter Miami

Lionel Messi tiene poco tiempo que llegó al Inter Miami, pero ya tiene récord de 1-1 en las finales que ha jugado su equipo.

Y es que, de la mano del crack argentino, el Inter Miami se proclamó campeón de la Leagues Cup, torneo que enfrentó a todos los equipos de la Liga MX ante los de la MLS.

Mientras que casi dos meses después, llegó a la final de la US Open Cup, donde el Inter Miami, que no pudo contar con Messi por lesión, perdió ante el Houston Dynamo.

