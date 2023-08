Oscar Conejo Pérez, director deportivo de Cruz Azul, tuvo que tomar su primera decisión drástica al correr del equipo al Tuca Ferretti.

Fue la primera vez en la carrera de 36 años de Tuca Ferretti como director técnico, que es cesado en medio de un torneo y el Conejo Pérez reveló como se dio el despido.

Los números del Tuca Ferretti fueron más que mediocres, ya que en seis juegos que disputó, tres de Liga MX y tres de Leagues Cup no ganó uno sólo, contando con cuatro derrotas y dos empates.

En su carrera, junto con Ignacio Trelles, el brasileño es el técnico que más títulos ha ganado en el futbol mexicano con seis, y con todo eso, el Conejo Pérez decidió despedirlo.

Algo que parece, es una gran falta de respeto al palmarés de Ricardo Ferretti.

¿Cómo corrió el Conejo Pérez a Tuca Ferretti?

Conejo Pérez, director deportivo de Cruz Azul, se atrevió a despedir a Tuca Ferretti como director técnico del equipo cementero.

En entrevista otorgada a ESPN, Conejo Pérez, quien fuera campeón con Cruz Azul en el Invierno de 1997, contó como fue que cesó al Tuca Ferretti.

“Se va porque los resultados no nos acompañaron, no se nos dieron”, dijo el ex portero de la Selección Mexicana.

La decisión, el Conejo la habló “con el presidente -Víctor Manuel Velázquez-, con la directiva, y se llegó a la decisión de que era el momento de cambiar”.

Al Tuca Ferretti no le cayó nada bien, pues se habló que había renunciado cuando el equipo cementer o fue eliminado de la Leagues Cup , y no se la aceptaron: “Él me dijo: ‘bueno, está bien… ¿Y ahora qué sigue?’”.

No le importó a Cruz Azul la gran trayectoria del Tuca Ferretti: “No había tenido esa situación, es algo de mucho respeto, pero se da esto lamentablemente”.

Ricardo Ferretti (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Cruz Azul no busca director técnico

Oscar Conejo Pérez, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que el equipo no busca director técnico, ya que Joaquín Moreno se quedará por lo que resta del torneo.

“El profe Joaquín se va a quedar”, mencionó el ex jugador de equipos como el CF Pachuca, Club Tigres y Atlético de San Luis.

Joaquín Moreno fue compañero del Conejo Pérez y juntos levantaron el campeonato en el Invinero de 1997.

“Joaquín conoce las entrañas del club, sabe lo que queremos del equipo, además ha entregado muy buenas cuentas, se quedará de lleno con el equipo”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok