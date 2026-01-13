Laura Burgos es una atleta mexicana de muaythai nominada a The World Games 2026 por su gran rendimiento deportivo.

La participación de Laura Burgos en los Juegos del Mundo 2025 la llevaron a obtener una medalla de oro en la categoría de los 54 kilogramos.

¿Quién es Laura Burgos?

Laura Fernanda Burgos López es una atleta originaria de Nuevo Léon, quien desde muy joven se interesó por deportes de contacto como Taekwondo.

Laura Burgos, luchadora mexicana en May Thai (Instagram/@lauraaburgos)

¿Qué edad tiene Laura Burgos?

Laura Burgos nació el 30 de diciembre de 1986; actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de Laura Burgos?

Laura Burgos está casada con Ernesto Quiroga, quien también es su preparador físico.

¿Qué signo zodiacal es Laura Burgos?

Laura Burgos es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Laura Burgos?

Se desconoce si Laura Burgos tiene hijos.

Laura Burgoa (Instagram/@lauraaburgos)

¿Qué estudió Laura Burgos?

Laura Burgos estudió Ciencias de la información y comunicación en la Universidad de Monterrey.

Al finalizar su carrera se dedicó a la disciplina del muaythai.

¿En qué ha trabajado Laura Burgos?

Laura Burgos está enfocada en practicar muaythai desde 2012 y es la actual campeona mundial de esta disciplina.

Es blocampeona mundial y ganó una medalla de oro en el Mundial de Antalya 2025.

Laura Burgos está nominada a Atleta del Año en The World Games 2025

Tres atletas mexicanas está nominadas en The World Games 2025 por su desempeño deportivo y Laura Burgos es una de las atletas que podría llevarse la presea.

Laura Burgos ha demostrado dominar el muaythai y su disciplina la llevó a triunfar en los Juegos Mundiales 2025.

Los seguidores de Laura Burgos ya pueden votar por ella en la página de The World Games 2025.

El 28 de enero se conocerá la lista de los 10 deportistas más votados y el 2 de febrero se conocerá a la Atleta del Año.