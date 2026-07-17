Yonatan Peinado Aguirre es un árbitro profesional mexicano que se desempeña como juez central en la Liga MX y la Liga de Expansión MX.

Integrante de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), forma parte de la nueva generación de silbantes que ha llegado a la máxima categoría del futbol mexicano.

Yonatan Peinado volvió a ser tema de conversación en el Clausura 2026, luego de que Cruz Azul presentara una queja formal ante la Comisión de Árbitros por su actuación en el partido de cuartos de final frente al Atlas.

¿Quién es Yonatan Peinado?

Yonatan Peinado Aguirre es un árbitro mexicano originario de Guachochi, Chihuahua, que ha desarrollado su carrera dentro de la estructura arbitral de la Federación Mexicana de Futbol.

Comenzó dirigiendo encuentros en categorías inferiores y posteriormente fue escalando hasta la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión MX y, finalmente, la Primera División.

Es considerado parte de la nueva generación de árbitros mexicanos y destaca por su estilo disciplinado en la conducción de los partidos y la aplicación del reglamento.

¿Qué edad tiene Yonatan Peinado?

Yonatan Peinado Aguirre nació el 14 de marzo de 1999 en Guachochi, Chihuahua, México, por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Yonatan Peinado tiene pareja?

No existe información pública que confirme si Yonatan Peinado tiene pareja o sobre su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Yonatan Peinado?

Yonatan Peinado nació el 14 de marzo, por lo que pertenece al signo Piscis. Este signo corresponde al elemento agua y suele asociarse con personas intuitivas, empáticas, sensibles y con gran capacidad de adaptación.

¿Yonatan Peinado tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Yonatan Peinado tenga hijos.

¿Qué estudió Yonatan Peinado?

Hasta el momento no existen registros públicos sobre la formación académica de Yonatan Peinado, por lo que se desconoce si cursó alguna licenciatura, posgrado o diplomado. La información disponible se concentra en su desarrollo dentro del arbitraje profesional.

¿En qué ha trabajado Yonatan Peinado?

Yonatan Peinado es conocido por su trayectoria como árbitro profesional dentro del futbol mexicano, donde ha dirigido encuentros en distintas categorías organizadas por la Federación Mexicana de Futbol antes de consolidarse en la Liga MX.

Su trayectoria incluye: