La historia de los Boateng es bastante extraña. Hicieron historia en el futbol, pues nunca, 2 hermanos se habían enfrentado en algún Mundial con diferentes países y estos lo hicieron no una, sino dos veces.

A pesar de todo, Jerome y Kevin Prince Boateng no se hablan, ni si quiera tienen algún tipo de relación. Esto no es nuevo, se dio desde que eran muy jóvenes, más tarde existieron envidias y a pesar de disculpas, nada cambió.

Aunque antes, tenemos que entender que sí comparten apellido, pero son medios hermanos. Comparten padre, pero no madre. Kevin Prince es mayor, nació el 6 de marzo de 1987, y Jerome Boateng el 3 de septiembre de 1988. Tan solo se llevan un año.

Ambos nacieron en Alemania, pero el ex del Barcelona representa a Ghana y el ex del Bayern Munich a su país natal.

Peleas y envidia: La difícil relación entre los hermanos Boateng

Hace unos días, Kevin Prince Boateng habló sobre la relación con su hermano, Jerome. También hay que decir que el primero, tuvo una buena carrera en Europa, pero no se puede comparar con la del segundo.

Kevin jugó en el Schalke 04, AC Milan, o Barcelona. Con Ghana participó en 2 mundiales. Sus mayores títulos fueron la Liga de Italia y de España.

Jerome vivió sus mejores años en el Bayern Munich, ahí ganó todo a nivel de clubes: Champions League, Bundesliga, Pokal, Mundial de Clubes y Supercopas. Con Alemania, fue Campeón del Mundo en Brasil 2014.

Ya se sabemos esto, Kevin se sinceró y dijo que siempre sintió envidia de su hermano: “Luego lo vi convertirse en una superestrella y siempre sentí que no se lo merecía. Como yo era el que daba malos pasos, él podía seguirme y evitar los malos pasos, así que le abrí el camino, por eso sentí que no se lo merecía”.

Lo trabajó y le pidió disculpas: “De todos modos fui a pedirle perdón también, si alguna vez estaba celoso o si no quería que se lo mereciera, le pedí perdón, pero todavía no tenemos una conexión”.

¿En qué momento se separaron los caminos de los hermanos Boateng?

Los hermanos Boateng tuvieron los mismos inicios en el futbol. Ambos debutaron en el Hertha Berlín y estuvieron en las inferiores de Alemania.

El camino comienza a separarse cuando cambiaron de club. Kevin al Tottenham y Jerome al Hamburgo, aún así, representaban a Alemania.

Hasta que el ex del Barcelona decidió jugar para Ghana. La razón fue que lo suspendieron por lesionar a Ballack, pero no sintió que fuera justa porque este último le dio una cachetada previamente.

Más tarde, dio la casualidad de que se enfrentaron en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Pero su saludo, fue el más frío de todos.