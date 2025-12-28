Después del receso de fin de año, FC Barcelona y Real Madrid reanudan su pelea por el título de LaLiga. Conoce las fechas y rivales de los gigantes de España en la Jornada 18.
Jornada 18 de LaLiga
- Espanyol vs FC Barcelona | Sábado 3 de enero de 2026
- Real Madrid vs Real Betis | Domingo 4 de enero de 2026
FC Barcelona empieza el 2026 como líder de LaLiga
FC Barcelona terminó el 2025 con una victoria de 2-0 sobre el Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga.
Como líder de la Liga, el FC Barcelona enfrentará su primer Clásico en enero del 2026, cuando visite al Espanyol en la Jornada 18.
Con 46 puntos, el FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga después de 18 jornadas disputadas.
- Partido: Espanyol vs FC Barcelona
- Fecha: Sábado 4 de enero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RCDE Stadium
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid se mantiene al acecho del líder FC Barcelona en LaLiga
El Real Madrid terminó el 2025 con una victoria de 2-0 sobre el Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga.
El Real Madrid volverá a jugar en enero del 2026, cuando reciba al Betis en la Jornada 18 de LaLiga.
Real Madrid llegó a 42 puntos, uno menos que el FC Barcelona, que tiene una peligrosa visita al Villarreal, el domingo 21 de diciembre del 2025
- Partido: Real Madrid vs Betis
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona y Real Madrid disputarán la Supercopa de España
Después de enfrentar al Espanyol en LaLiga, el FC Barcelona viajará a Arabia para medirse con el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España, el 7 de enero de 2026.
El Real Madrid también jugará el torneo en el que se definirá al campeón de la Supercopa de España.
El Atlético de Madrid será el rival del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, torneo que el FC Barcelona podría ser rival de los merengues en la Final.