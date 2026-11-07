Atlas vs Pachuca chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-4 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Atlas 3-4 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Atlas 3-4 Pachuca.
Atlas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Pachuca, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Manuel Capasso
- Mediocampistas de contención: Édgar Zaldívar, Kevin Zenón, Sergio Ismael Hernández, Paulo Ramírez y Luís Esteves
- Delantero: Florián Monzón
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas
- Mediocampistas de contención: Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Javier Nicolás Vallejo y Oussama Idrissi
- Delantero: Salomón Rondón
Atlas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Atlas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 18 horas por TV Azteca.
- Partido: Atlas vs Pachuca
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN y ViX