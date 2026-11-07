Atlas vs Pachuca chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-4 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Atlas 3-4 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Atlas 3-4 Pachuca.

Atlas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Pachuca, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Manuel Capasso

Mediocampistas de contención: Édgar Zaldívar, Kevin Zenón, Sergio Ismael Hernández, Paulo Ramírez y Luís Esteves

Delantero: Florián Monzón

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas

Mediocampistas de contención: Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Javier Nicolás Vallejo y Oussama Idrissi

Delantero: Salomón Rondón

Atlas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Atlas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 18 horas por TV Azteca.