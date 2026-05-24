El piloto mexicano Pato O’Ward terminó en el cuarto lugar de las 500 Millas de Indianápolis, un resultado importante para el corredor.

Pato O’Ward quedó por detrás de Malukas y de Felix Rosenqvist, éste último que pasó de tercer a primero en un duelo a una vuelta para ganar la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis.

Pato O’Ward quedó cerca del podio en las 500 Millas de Indianápolis

Pato O’Ward peleó por quedar en los tres primeros lugares de las 500 Millas de Indianápolis, incluso después de haber tomado el liderato de la carrera cuando todavía faltaban 24 vueltas para cruzar la meta.

Durante varios momentos de las 500 Millas de Indianápolis, Pato O’Ward se mantuvo entre los autos más rápidos de la pista y volvió a colocarse en posiciones reales para llevarse la victoria.

No obstante, el piloto Felix Rosenqvist logró recuperarse y a 15 vueltas del final de la carrera tomó el liderato para quedarse con la victoria por primera vez en su carrera del circuito de IndyCar.

Pato O’Ward firma un cuarto lugar en las 500 Millas de Indianápolis. (Michael Conroy / AP Photo/Michael Conroy)

Pato O’Ward ya es constante en los primeros puestos de las 500 Millas de Indianápolis

Pese al cuarto lugar de Pato O’Ward, el piloto mexicano se ha convertido en uno de los protagonistas recurrentes en años pasados de las 500 Millas de Indianápolis.

Pato O’Ward ya había terminado en segundo lugar en las ediciones de 2022 y 2024, además de lograr un tercer lugar en el año 2025 del circuito de IndyCar.