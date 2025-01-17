En una reciente entrevista, el piloto mexicano, ,Pato O’Ward habló sobre su sueño frustrado de llegar a la F1 pues una vez había llegado a un trato con Helmut Marko de Red Bull y la operación se cayó.

Pato O’Ward siempre ha soñado con ser el siguiente piloto mexicano en la F1 y una vez estuvo cerca de correr en Red Bull pero por una insólita razón le negaron la oportunidad.

La F1 es un deporte muy exigente y exclusivo ya que para poder competir en la máxima categoría de motor se necesita más que solo ser un buen piloto y el más rápido en la pista.

Actualmente, Pato O’Ward corre en la IndyCar, que es la categoría más importante en Estados Unidos y también es el piloto de reserva de McLaren en la F1.

¿Por qué Pato O’Ward no pudo llegar a Red Bull?

En el podcast de Roberto Martínez, el piloto regiomontano, Pato O’Ward platicó como se frustró su llegada con Red Bull Toro Rosso por una cuestión política luego de haber llegado a un trato con Helmut Marko.

Pato O’Ward llegaría al equipo junior de Red Bull Toro Rosso en el 2019 pero hubo un cambio en el comité de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) lo que causó que le quitaran puntos en su superlicencia.

“Me marca Red Bull, Helmut Marko, de hecho. Firmo un contrato de Fórmula 1 para entrar en el asiento de Toro Rosso al final de 2019”, comentó Pato O’Ward, piloto de la IndyCar.

“Entra el nuevo equipo francés y no me quieren dar la licencia porque yo le iba a quitar el espacio a un francés. Fue un tema político otra vez…No me querían contar los puntos de la Indy Lights, según ellos, por el número de carros del campeonato, que tienen que ser quince y fueron doce”, explicó Pato O’Ward.

Pato O’Ward pone fecha límite para llegar a la F1

Pato O’Ward dejó en claro que no esperará más tiempo para firmar un contrato con un equipo de la F1 y puso una fecha límite para que suceda.

“He probado los monoplazas de McLaren en varias ocasiones, incluso en el Gran Premio de la Ciudad de México en 2024, pero eso no me asegura un lugar como titular. Estoy dispuesto a ser piloto reserva de Fórmula 1 un año más, pero no más allá de 2026″, aseguró Pato O’Ward.

Si piloto mexicano, Pato O’Ward, no consigue un lugar en la F1, seguirá enfocándose en la IndyCar donde el próximo 2 de marzo tendrá su primera carrera de la temporada 2025.