La Fórmula 1 tendrá doble presencia mexicana en la temporada 2026, pues regresa Checo Pérez a la parrilla y Pato O’Ward seguirá con McLaren.

A través de sus redes sociales, McLaren informó que Pato O’Ward seguirá siendo piloto de reserva de la escudería para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Aunque no lo veremos en cada fin de semana de la F1, el piloto regiomontano participará en algunas sesiones oficiales y trabajará en el simulador.

Fórmula 1: Pato O’Ward será piloto de reserva de McLaren

Pato O’Ward será, por tercer año consecutivo, el piloto de reserva de McLaren en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Además de luchar por el campeonato de la IndyCar con Arrow McLaren, Pato O’Ward participará con el equipo de la Fórmula 1 en prácticas libres, sesiones de simulador o si hay que sustituir a alguno de los titulares.

Tras el anuncio, Pato dijo: "Estoy entusiasmado por continuar como piloto reserva de McLaren. He aprendido muchísimo probando y conduciendo coches de F1 en los últimos años, así que espero con ilusión este continuo crecimiento y desarrollo“.

Aunque luce complicado que pueda convertirse en un piloto titular de McLaren, esta decisión lo sigue poniendo en el entorno de la F1 y otros equipos se podrían interesar en el mexicano.

Pato O’Ward será piloto de reserva de McLaren (Michael Conroy / AP)

¿Cuántas veces ha participado Pato O’Ward en la Fórmula 1?

Hasta el momento, Pato O’Ward no ha participado en ninguna carrera de la Fórmula 1, pero si se ha hecho presente en varias sesiones de práctica con McLaren.

Su primera aparición fue durante la temporada 2022 de la Fórmula 1, en la que reemplazó a Lando Norris en la FP1 del GP de Abu Dhabi.

Desde entonces ha participado en 5 sesiones oficiales de la F1 y seguirá acumulando experiencia en este 2026.

Participaciones de Pato O’Ward en la F1: