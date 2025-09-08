¡Tremendo papelón en el futbol sudamericano! En la final de la Supercopa Argentina, Vélez Sársfield se impuso a Central Córdoba, pero el ansiado trofeo se les rompió en pleno festejo.

Luego de vencer a Central Córdoba en la final por la Supercopa Argentina estallaron los festejos en la cancha del Estadio Gigante de Arroyito, los campeones levantaron el trofeo y este fue de mano a mano, hasta que se rompió.

El curioso incidente quedó captado en video y muy pronto se viralizó en redes sociales causando cientos de comentarios, entre burlas, reclamos y hasta insultos al Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

“Tapia no pone plata ni para el trofeo”, fue uno de las tantas respuestas sobre el video en el que captan el momento exacto en el que se rompe.

Trofeo de Vélez Sársfield se rompió en los festejos

A través de un video difundido por ESPN, se puede observar a Braian Romero en los festejos por el título en la Supercopa de Argentina. El jugador de Vélez Sársfield posó para la foto acompañado por su familia y colocó el trofeo en el piso, pero para su sorpresa, éste se rompió.

Una parte del trofeo de la Supercopa de Argentina se desprendió y dejó al descubierto su pésima calidad, una nueva puntada en el futbol sudamericano.

Al ser cuestionado sobre qué pasó con el trofeo, Braian sólo atinó a decir lo que todos vimos: “no sé, lo rompieron”.

Así terminó el trofeo de la Supercopa Argentina 🏆🇦🇷 en medio de los festejos de Vélez.pic.twitter.com/91RAMS0p3u — VSports Team (@VSportsTM) September 7, 2025

¿Cómo quedó la final de la Supercopa Argentina entre Vélez Sársfield y Central Córdoba?

Vélez Sársfield venció por marcador de 2-0 a Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Los goles llegaron en la segunda mitad con Jano Gordon como gran protagonista.

Con la conquista de la Supercopa de Argentina, Vélez Sársfield sumó un nuevo trofeo a su palmarés y continuó los festejos, el segundo desde el arribo de Guillermo Barros Schelotto a la dirección técnica.

“Más allá de lo que uno hace, los jugadores revirtieron una situación incómoda, de no haber ganado los primeros ocho partidos”, señaló Barros Schelotto tras conquistar el título de la Supercopa de Argentina con Vélez Sársfield.