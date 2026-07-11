Paolo Maldini, el legendario ex futbolista del AC Milan, fue elegido como el nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y presidente del Club Italia, con el objetivo de reconstruir el proyecto futbolístico de ese país.

Maldini aceptó la propuesta del recién electo presidente de la federación de Italia, Giovanni Malagò, para asumir un rol ejecutivo de alto nivel.

La misión del ex jugador será comandar la reconstrucción integral de la selección italiana, que atraviesa una severa crisis institucional y deportiva tras quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

¿Por qué eligieron a Paolo Maldini para reconstruir a la selección de Italia?

Giovanni Malagò, presidente de la federación italiana de futbol aseguró que Paolo Maldini siempre ha sido si objetivo.

“Pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que incluye no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles” Giovanni Malagò, presidente de la federación italiana de futbol

Durante dos semanas se analizaron todos los proyectos a detalle, y Paolo Maldini ganó la carrera cuando le compartió al directivo su deseo de asumir el cargo.

Leonardo, ex jugador brasileño, será el apoyo más cercano de Maldini, en el papel de consultor, “porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante”, apuntó el directivo.

Paolo Maldini, ex jugador de Italia y estrella del AC Milan (@acmilan)

¿Cuál es el cargo de Paolo Maldini?

Paolo Maldini no será el entrenador de Italia en el campo, sino el supervisor estratégico de todo el sector técnico de la federación.

Su trabajo abarcará desde las categorías juveniles hasta la selección absoluta, y además al Club Italia, el organismo interno encargado de coordinar el desarrollo deportivo de los combinados nacionales.

El proyecto abarca un periodo de cuatro años, con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Leonardo será una pareja de lujo para Maldini

A petición de Paolo Maldini, el brasileño Leonardo se incorporará al proyecto en la federación de Italia en calidad de asesor principal. Ambos directivos ya trabajaron juntos de forma exitosa en el AC Milán.

La primera decisión de Maldini será elegir al próximo seleccionador nacional, tras la destitución de Gennaro Gattuso, debido a la eliminación en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina.

Antonio Conte y Roberto Mancini son los candidatos que Maldini y Leonardo evaluarán para asumir el rol de entrenador de la Selección de Italia.