Paola Espinosa anuncia su retiro tras 28 años de carrera: “Me voy decepcionada”, dice. La atleta reconoció que quiere pasar tiempo de calidad con su hija.

Y es que, Paola Espinosa anunció a través de una conferencia de prensa, su retiro definitivo de los trampolines.

Aunque, Paola se dijo feliz por su retiro y por haber logrado sus objetivos, aceptó que tiene mucha decepción por la actual administración de la Conade .

“Me voy decepcionada. El tiempo me da la razón esta es la peor administración de los últimos años, es un retroceso. Pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar”, dijo.

Pese a todo, reconoció que se siente satisfecha por todo lo que logró a lo largo de estos años.

“Con todo lo que logré me sentí totalmente satisfecha y eso me llena de mucha alegría, el camino no fue nada fácil, aprendí mucho en todo ese recorrido, hoy me siento una mujer exitosa en todos los sentidos”.

Paola Espinosa presenta su propia muñeca Barbie (Paola Espinosa / )

Paola Espinosa desea seguir apoyando el deporte

Luego de sentirse decepcionada, Paola Espinosa aseguró que quiere ayudar al deporte en México y hacer algo para contribuir.

“Me gustaría seguir apoyando al deporte y ahorita lo hago desde mi fundación. Yo me voy totalmente feliz y con muchas ganas de seguir adelante y seguir aportando algo positivo. Si en algún momento me toca ayudar, yo si quiero ayudar, hacer algo por los deportistas”.

Paola Espinosa y su brillante carrera

Paola Espinosa construyó una sólida carrera en los clavados. Y es que fue medallista olímpica en 2 ocasiones , ganó 4 medallas mundiales, 9 centroamericanas y 15 panamericanas.

La clavadista escribió su nombre en la historia del deporte mexicano y fue a 4 Juegos Olímpicos, los de Río fueron los últimos a los que asistió.

No obstante, antes fue a Atenas 2004,Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.