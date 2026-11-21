Pachuca vs Toluca juegan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Pachuca 2-2 Toluca es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: Pachuca 2-2 Toluca

Pachuca vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Toluca, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Francisco Venegas, Eduardo Bauermann y Sergio Barreto

Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Oussama Idrissi, Rodolfo Pizarro y Nicolás Vallejo

Delantero: Salomón Rondón

Pachuca busca el triunfo para clasificar a la Liguilla (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Brian García, Luan García, Everardo del Villar y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Érick Gutiérrez, Helinho, Nicolás Castro y Alexis Vega

Delantero: Paulinho

Pachuca vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Pachuca vs Toluca chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 17 horas por FOX One.