Pachuca vs Toluca juegan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Pachuca 2-2 Toluca es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Pachuca 2-2 Toluca
Pachuca vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Toluca, en la Jornada 17 de la Liga MX.
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Pachuca vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Jorge Berlanga, Francisco Venegas, Eduardo Bauermann y Sergio Barreto
- Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Oussama Idrissi, Rodolfo Pizarro y Nicolás Vallejo
- Delantero: Salomón Rondón
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Brian García, Luan García, Everardo del Villar y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Érick Gutiérrez, Helinho, Nicolás Castro y Alexis Vega
- Delantero: Paulinho
Pachuca vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Pachuca vs Toluca chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 17 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One