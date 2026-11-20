FC Juárez vs Atlas chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 21 horas por FOX One.

Partido: FC Juárez vs Atlas

Fase: Jornada 17 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One

FC Juárez vs Atlas es uno de los tres partidos programado para este viernes 20 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.

FC Juárez busca abandonar el fondo de la tabla de posiciones (Fernando Monreal / MEXSPORT)

FC Juárez vs Atlas: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El viernes 20 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden FC Juárez vs Atlas.

Atlas ha tenido un muy buen torneo en el Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

FC Juárez vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido FC Juárez vs Atlas.

El partido FC Juárez vs Atlas podrá verse a través de la señal de FOX One.