FC Juárez vs Atlas chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 21 horas por FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Atlas
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One
FC Juárez vs Atlas es uno de los tres partidos programado para este viernes 20 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
FC Juárez vs Atlas: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El viernes 20 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden FC Juárez vs Atlas.
FC Juárez vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido FC Juárez vs Atlas.
El partido FC Juárez vs Atlas podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Atlas
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One