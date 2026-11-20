FC Juárez vs Atlas se miden en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los rojinegros en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
FC Juárez 0-2 Atlas es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: FC Juárez 0-2 Atlas
FC Juárez vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Atlas, en la Jornada 17 de la Liga MX.
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Tijuana vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Francisco Nevárez, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña y Eder López
- Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho, Madson de Souza, Leonardo Rodríguez y Rodrigo Dourado
- Delantero: Óscar Estupiñán
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Manuel Capasso, Milton Valenzuela, Adonis Frías y Juan José Purata
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Kevin Zenón, Elías Montiel y Sergio Hernández
- Delanteros: Florián Monzón y Luís Esteves
FC Juárez vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
FC Juárez vs Atlas chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One