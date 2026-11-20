FC Juárez vs Atlas se miden en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los rojinegros en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

FC Juárez 0-2 Atlas es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: FC Juárez 0-2 Atlas

FC Juárez vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Atlas, en la Jornada 17 de la Liga MX.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Francisco Nevárez, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña y Eder López

Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho, Madson de Souza, Leonardo Rodríguez y Rodrigo Dourado

Delantero: Óscar Estupiñán

FC Juárez es el peor equipo del Apertura 2026 (Fernando Monreal / MEXSPORT)

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Manuel Capasso, Milton Valenzuela, Adonis Frías y Juan José Purata

Mediocampistas: Aldo Rocha, Kevin Zenón, Elías Montiel y Sergio Hernández

Delanteros: Florián Monzón y Luís Esteves

FC Juárez vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

FC Juárez vs Atlas chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 21 horas por FOX One.