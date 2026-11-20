Tijuana vs Atlante juegan en el inicio de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo local en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Tijuana 2-0 Atlante es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Tijuana 2-0 Atlante
Tijuana vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Atlante, en la Jornada 17 de la Liga MX.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Pablo Ortiz, Alejandro Gómez, Iván Tona y Jackson Porozo
- Mediocampistas: Francisco González, Ignacio Rivero, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora
- Delantero: Adonis Preciado
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Luis Sánchez, Aaron Quirós y Walter Clar.
- Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla.
- Delanteros: Joaquín Moxica y Jhojan Julio.
Tijuana vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Tijuana vs Atlante chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 19 horas por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One