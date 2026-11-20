Santos vs León se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 17 horas por Disney, ESPN y ViX.
- Partido: Santos vs León
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: Disney, ESPN y ViX
Santos vs León es uno de los cuatro partidos programado para este sábado 21 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
Santos vs León: Día y hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El sábado 21 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Santos vs León.
Deportes
Tijuana vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
Tijuana vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Deportes
Puebla vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Deportes
Puebla vs San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Deportes
FC Juárez vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
FC Juárez vs Atlas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
El partido inicia a las 17 horas en la cancha del equipo lagunero.
Santos vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Santos vs León podrá verse este sábado 21 de noviembre a través de las señales de Disney, ESPN y ViX.
- Partido: Santos vs León
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: Disney, ESPN y ViX