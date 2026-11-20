Puebla vs San Luis chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Puebla 1-3 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 17 de de la Liga MX.
Pronóstico: Puebla 1-3 San Luis.
Puebla vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs San Luis, en la Jornada 17 de Liga MX en su Apertura 2026.
Puebla
- Portero: Daniel Gutiérrez
- Defensas: Fernando Monárrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada y Iker Moreno
- Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Omar Moreno, Eduardo Armenta y Brayan Garnica
- Delantero: Luifer Hernández
San Luis
- Portero: Manuel Gibran Lajud
- Defensas: Aldo Cruz, Eduardo Águila y Robson Bambu
- Mediocampistas: Anderson Duarte, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías y Román Torres
- Delanteros: Rafa Llorente, Felipe Mora y David Rodríguez
Puebla vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Puebla vs San Luis se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 19 horas por TV Azteca.
- Partido: Puebla vs San Luis
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TV Azteca