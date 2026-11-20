Puebla vs San Luis chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Puebla 1-3 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 17 de de la Liga MX.

Pronóstico: Puebla 1-3 San Luis.

Puebla vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs San Luis, en la Jornada 17 de Liga MX en su Apertura 2026.

Puebla

Portero: Daniel Gutiérrez

Defensas: Fernando Monárrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada y Iker Moreno

Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Omar Moreno, Eduardo Armenta y Brayan Garnica

Delantero: Luifer Hernández

San Luis

Portero: Manuel Gibran Lajud

Defensas: Aldo Cruz, Eduardo Águila y Robson Bambu

Mediocampistas: Anderson Duarte, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías y Román Torres

Delanteros: Rafa Llorente, Felipe Mora y David Rodríguez

Puebla vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Puebla vs San Luis se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 19 horas por TV Azteca.