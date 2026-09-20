Pachuca vs Tijuana juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Pachuca 3-1 Tijuana es el pronóstico en el Estadio Hidalgo, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico:<b> Pachuca 3-1 Tijuana</b>
Pachuca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Tijuana, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Carlos Adrián Sánchez
- Mediocampistas: Christian Rivera, Andrés Arroyo y Alán Bautista
- Delanteros: Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz
- Mediocampistas: Iván Olmeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora
- Delanteros: Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu
Pachuca vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Pachuca vs Tijuana se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Tijuana
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One