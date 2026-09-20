Pachuca vs Tijuana juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Pachuca 3-1 Tijuana es el pronóstico en el Estadio Hidalgo, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico:<b> Pachuca 3-1 Tijuana</b>

Pachuca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Tijuana, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Carlos Adrián Sánchez

Mediocampistas: Christian Rivera, Andrés Arroyo y Alán Bautista

Delanteros: Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz

Mediocampistas: Iván Olmeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora

Delanteros: Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu

Pachuca vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Pachuca vs Tijuana se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas por FOX One.