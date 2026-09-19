Rayados vs Cruz Azul juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 3-2 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Rayados 3-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Rayados 3-2 Cruz Azul.

Rayados vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Cruz Azul, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres y Sergio Canales

Delanteros: Luca Orellano, Lucas Ocampos y Uros Djurdjevic

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Jorge Rodarte, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Rodolfo Rotondi

Delanteros: Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández

Rayados vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Rayados vs Cruz Azul se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.