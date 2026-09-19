Rayados vs Cruz Azul juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 3-2 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Rayados 3-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: Rayados 3-2 Cruz Azul.
Rayados vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Cruz Azul, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres y Sergio Canales
- Delanteros: Luca Orellano, Lucas Ocampos y Uros Djurdjevic
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi
- Mediocampistas: Jorge Rodarte, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Rodolfo Rotondi
- Delanteros: Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández
Rayados vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Rayados vs Cruz Azul se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.
- Partido: Rayados vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, Youtube, TUDN y ViX