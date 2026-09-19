Rayados vs Cruz Azul juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 3-2 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Rayados 3-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Rayados 3-2 Cruz Azul.

Rayados vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Cruz Azul, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres y Sergio Canales
  • Delanteros: Luca Orellano, Lucas Ocampos y Uros Djurdjevic

Cruz Azul

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi
  • Mediocampistas: Jorge Rodarte, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Rodolfo Rotondi
  • Delanteros: Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández

Rayados vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Rayados vs Cruz Azul se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.

  • Partido: Rayados vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: Canal 5, Youtube, TUDN y ViX