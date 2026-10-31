Pachuca vs Tigres se encuentran en uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Pachuca 2-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Pachuca 2-2 Tigres

Pachuca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Tigres, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pachuca

  • Portero: Carlos Moreno
  • Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib y Francisco Venegas
  • Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro y Oussama Idrissi
  • Delantero: Salomón Rondón
Pachuca rescata empate ante Necaxa en la Jornada 11 de la Liga MX
Pachuca ha tenido un torneo complicado en la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco y Mauro Laínez
  • Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Henrique Simeone, Diego Lainez y Ozziel Herrera
  • Delanteros: Emiliano Gómez y Guillermo Martínez

Pachuca vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Pachuca vs Tigres juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: Puebla vs Pumas
  • Fase: Jornada 15 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Disney+ y ESPN