Pachuca vs Tigres se encuentran en uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Pachuca 2-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: Pachuca 2-2 Tigres
Pachuca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Tigres, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
Deportes
San Luis vs Atlas: ¿Cuándo y dónde dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
Deportes
FC Juárez vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Deportes
FC Juárez vs Querétaro: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Deportes
Puebla vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Deportes
San Luis vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Deportes
Pachuca vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Deportes
Puebla vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib y Francisco Venegas
- Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro y Oussama Idrissi
- Delantero: Salomón Rondón
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco y Mauro Laínez
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Henrique Simeone, Diego Lainez y Ozziel Herrera
- Delanteros: Emiliano Gómez y Guillermo Martínez
Pachuca vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Pachuca vs Tigres juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Disney+ y ESPN