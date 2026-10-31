Pachuca vs Tigres se encuentran en uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Pachuca 2-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Pachuca 2-2 Tigres

Pachuca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Tigres, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib y Francisco Venegas

Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro y Oussama Idrissi

Delantero: Salomón Rondón

Pachuca ha tenido un torneo complicado en la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco y Mauro Laínez

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Henrique Simeone, Diego Lainez y Ozziel Herrera

Delanteros: Emiliano Gómez y Guillermo Martínez

Pachuca vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Pachuca vs Tigres juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.