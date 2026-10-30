FC Juárez vs Querétaro chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 20 horas por Fox One.

Partido: FC Juárez vs Querétaro

Fase: Jornada 15 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One

FC Juárez vs Querétaro es uno de los tres partidos programados este viernes 30 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

FC Juárez vs Querétaro: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El viernes 30 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden FC Juárez vs Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 20 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido FC Juárez vs Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido FC Juárez vs Querétaro podrá verse a través de la señal de Fox One.