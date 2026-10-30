Puebla vs Pumas protagonizan uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Puebla 1-2 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Puebla 1-2 Pumas

Puebla vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Pumas, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
  • Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Bryan Garnica, Mathías Tomás y Omar Moreno
  • Delantero: Luifer Hernández
Juninho le mete doblete al Atlante y mantiene a Pumas con aspiraciones de Liguilla.
Pumas necesita los tres puntos en la visita a Puebla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte
  • Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Uriel Antuna
  • Delanteros: César Huerta, Robert Morales y Juninho

Puebla vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Puebla vs Pumas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 21 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: Puebla vs Pumas
  • Fase: Jornada 15 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Disney+ y ESPN