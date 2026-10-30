Puebla vs Pumas protagonizan uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Puebla 1-2 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Puebla 1-2 Pumas

Puebla vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Pumas, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez

Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Bryan Garnica, Mathías Tomás y Omar Moreno

Delantero: Luifer Hernández

Pumas necesita los tres puntos en la visita a Puebla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Uriel Antuna

Delanteros: César Huerta, Robert Morales y Juninho

Puebla vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Puebla vs Pumas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 21 horas por ESPN y Disney+.