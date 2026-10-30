Puebla vs Pumas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 21 horas por Disney+ y ESPN.

Partido: Puebla vs Pumas

Fase: Jornada 15 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Disney+ y ESPN

Puebla vs Pumas es uno de los tres partidos programados este viernes 30 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Puebla ha tenido un torneo de altibajos (mexsport / Alex Avalos)

Puebla vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El viernes 30 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Puebla vs Pumas.

Puebla vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Pumas.

Pumas busca aún la clasificación a la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Puebla vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido Puebla vs Pumas podrá verse a través de las señales de Disney+ y ESPN.