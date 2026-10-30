San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ViX.
- Partido: San Luis vs Atlas
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney+ y ViX
San Luis vs Atlas es uno de los tres partidos programados este viernes 30 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.
San Luis vs Atlas: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El viernes 30 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden San Luis vs Atlas.
San Luis vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs Atlas.
San Luis vs Atlas: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El partido San Luis vs Atlas podrá verse a través de las señales de Disney+ y ViX.
- Partido: San Luis vs Atlas
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney+ y ViX