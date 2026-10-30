San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ViX.

Partido: San Luis vs Atlas

Fase: Jornada 15 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: Disney+ y ViX

San Luis vs Atlas es uno de los tres partidos programados este viernes 30 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Atlas busca seguir en la pelea por la Liguilla (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

San Luis vs Atlas: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El viernes 30 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden San Luis vs Atlas.

San Luis vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs Atlas.

San Luis vs Atlas: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido San Luis vs Atlas podrá verse a través de las señales de Disney+ y ViX.