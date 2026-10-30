San Luis vs Atlas protagonizan uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

San Luis 1-1 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: San Luis 1-1 Atlas

San Luis vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis 1-1 Atlas, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

San Luis

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Eduardo Águila, Robson Bambu y Aldo Cruz

Mediocampistas: David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Anderson Duarte

Delanteros: Benjamín Galdames, Rafael Llorente y Felipe Mora

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juan José Purata y Milton Valenzuela

Mediocampistas: Elías Montiel, Alfonso González, Paulo Ramírez y Luís Esteves

Delanteros: Florián Monzón, Ryan Mmaee

San Luis vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ViX.