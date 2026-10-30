San Luis vs Atlas protagonizan uno de los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
San Luis 1-1 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: San Luis 1-1 Atlas
San Luis vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis 1-1 Atlas, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
San Luis
- Portero: Gibrán Lajud
- Defensas: Eduardo Águila, Robson Bambu y Aldo Cruz
- Mediocampistas: David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Anderson Duarte
- Delanteros: Benjamín Galdames, Rafael Llorente y Felipe Mora
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juan José Purata y Milton Valenzuela
- Mediocampistas: Elías Montiel, Alfonso González, Paulo Ramírez y Luís Esteves
- Delanteros: Florián Monzón, Ryan Mmaee
San Luis vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ViX.
- Partido: San Luis vs Atlas
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney+ y ViX