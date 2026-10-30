FC Juárez vs Querétaro protagonizan su partido pendiente de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria 1-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

FC Juárez 1-2 Querétaro es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: FC Juárez 1-2 Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Querétaro, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Francisco Nevarez, José Juan García, Moisés Mosquera, Jesús Murillo y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Monchu y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Luca Martínez Dupuy y Óscar Estupiñán

Querétaro

Portero: José Santiago Hernández

Defensas: Bayron Duarte, Diego Antonio Reyes, Carlos Villanueva y Daniel Parra

Mediocampistas: Jean Unjanque, Carlo Adriano, Santiago Homenchenko y Lucas Rodríguez

Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila

FC Juárez vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

FC Juárez vs Querétaro chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 20 horas por Fox One.