FC Juárez vs Querétaro protagonizan su partido pendiente de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria 1-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
FC Juárez 1-2 Querétaro es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: FC Juárez 1-2 Querétaro.
FC Juárez vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Querétaro, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Francisco Nevarez, José Juan García, Moisés Mosquera, Jesús Murillo y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Denzell García, Monchu y Rodolfo Pizarro
- Delanteros: Luca Martínez Dupuy y Óscar Estupiñán
Querétaro
- Portero: José Santiago Hernández
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Antonio Reyes, Carlos Villanueva y Daniel Parra
- Mediocampistas: Jean Unjanque, Carlo Adriano, Santiago Homenchenko y Lucas Rodríguez
- Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila
FC Juárez vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
FC Juárez vs Querétaro chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 30 de octubre a las 20 horas por Fox One.
- Partido: FC Juárez vs Querétaro
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One