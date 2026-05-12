Pachuca vs Pumas se enfrentan en la ida de semifinales de la Liga MX. El partido será el jueves 14 de mayo a las 19 horas. Se podrá seguir por FOX One.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Ida de semifinales de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Pachuca vs Pumas: Día para ver la ida de semifinales de la Liga MX

El jueves 14 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el Pachuca vs Pumas.

Pachuca vs Toluca: Hora para ver la semifinales de la Liga MX

El partido Pachuca vs Pumas inicia en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Toluca: Canal para ver la ida de semifinales de la Liga MX

La plataformas FOX One transmitirá el partido Pachuca vs Pumas.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Ida de semifinales de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Pachuca vs Pumas: A qué hora y dónde ver la ida de semifinales de la Liga MX. (--Mexsport Agency-- / --Mexsport Agency--)

¿Cómo avanzaron Pachuca y Pumas a las semifinales de la Liga MX?

Pachuca avanzó a las semifinales de la Liga MX luego de vencer por marcador global 3-0 a Toluca en los cuartos de final.

Pumas, por su parte, clasificó a las semifinales por su posición en la tabla tras empatar 6-6 en el marcador global contra América en cuartos de final del Clausura 2026.