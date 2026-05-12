La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para los partidos de ida de las semifinales de la Liga MX, donde estarán presentes Maximiliano Quintero Hernández y Luis Enrique Santander, quienes serán protagonistas en una fase decisiva del torneo.

Maximiliano Quintero Hernández y Luis Enrique Santander serán los encargados de pitar el Cruz Azul vs Chivas del miércoles 13 de mayo y el Pachuca vs Pumas del jueves 14 de mayo, respectivamente.

Así quedaron las designaciones arbitrales de la vuelta de cuartos de final de la Liga MX:

Maximiliano Quintero Hernández (Cruz Azul vs Chivas)

Luis Enrique Santander (Pachuca vs Pumas)

Santander y Quintero dirigirán las semifinales de la Liga MX. (captura)

Cruz Azul vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de ida de las semifinales de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas abren las semifinales de la Liga MX. Miércoles 13 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fase: Ida de las semifinales de Liga MX

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Pachuca vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de semifinales

Pachuca vs Pumas se enfrentan en la ida de semifinales de la Liga MX. El partido será el jueves 14 de mayo a las 19 horas. Se podrá seguir por FOX One.