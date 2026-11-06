Pachuca vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Pachuca 2-0 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Pachuca 2-0 Puebla
Pachuca vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Puebla, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Berenice Ibarra, Jocelyn Orejel, Kenti Robles y Yirleidis Minota
- Mediocampistas: Karla Nieto, Ella Sanchez, Nina Nicosia y Abril Fragoso
- Delanteras: Charlyn Corral y Aline Gomes
- Portería: Renata Masciarelli
- Defensas: Lía Martínez, María Peraza, Dulce Martínez y Yulexi Díaz
- Mediocampistas: Natalia Collado, Hanna Osorio, Abigail López y Laura Herrera
- Delanteras: Brina Micheels, Yoselyn Abigail López y Kendyl Terrell
Pachuca vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Pachuca vs Puebla se miden en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por Tubi y FOX One.
- Partido: Pachuca vs Puebla
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Tubi y FOX One