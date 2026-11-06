Pachuca vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca 2-0 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Pachuca 2-0 Puebla

Pachuca vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Puebla, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Berenice Ibarra, Jocelyn Orejel, Kenti Robles y Yirleidis Minota

Mediocampistas: Karla Nieto, Ella Sanchez, Nina Nicosia y Abril Fragoso

Delanteras: Charlyn Corral y Aline Gomes

Pachuca busca llegar a la Liguilla Femenil del Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Puebla

Portería: Renata Masciarelli

Defensas: Lía Martínez, María Peraza, Dulce Martínez y Yulexi Díaz

Mediocampistas: Natalia Collado, Hanna Osorio, Abigail López y Laura Herrera

Delanteras: Brina Micheels, Yoselyn Abigail López y Kendyl Terrell

Pachuca vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Puebla se miden en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por Tubi y FOX One.