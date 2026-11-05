Pachuca vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Puebla
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
Pachuca vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pachuca vs Puebla.
Pachuca vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Pachuca vs Puebla de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Pachuca vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El partido Pachuca vs Puebla podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Pachuca vs Puebla
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One