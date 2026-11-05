Pachuca vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por FOX One.

  • Partido: Pachuca vs Puebla
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One
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Pachuca vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pachuca vs Puebla.

Pachuca vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Pachuca vs Puebla de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pachuca vs Puebla podrá verse a través de la señal de FOX One.

  • Partido: Pachuca vs Puebla
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One