Este martes 20 de octubre se dio a conocer que un juez de control en la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y es importante aclarar de que se le acusa para entender la naturaleza del caso que se ha armado en contra suya, el cual tiene que ver con derechos televisivos.

Con base en la información publicada por el Periódico Reforma, tanto Jesús Martínez como Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, quien es representante legal del Club Pachuca, tienen orden de aprehensión se encuentran prófugos de la justicia por el delito del que se les acusa es desobediencia de particulares agravado luego de que ambos incumplieran hasta en dos ocasiones a la orden de presentarse a una audiencia inicial donde se realizaría la imputación en su contra.

Dicho esto, tanto Jesús Martínez como Hipólito Gerardo Cabrera tienen órdenes de aprehensión en su contra y tan pronto como se cumplan, se contempla que ambos sean trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

¿De qué se trata el delito del que se le acusa a Jesús Martínez?

El delito del que se le acusa a Jesús Martínez se llama desobediencia de particulares y está dentro del Código Penal. Este se presenta cuando un ciudadano incumple con una resolución dada por una autoridad llámese judicial o administrativa.

En este caso, el delito del que se le acusa a Jesús Martínez está relacionado con el hecho de realizar transmisiones televisivas deportivas a pesar de que había una orden al Club Pachuca para que no lo hicieran mientras estuvieran en un litigio.

Fuentes cercanas al caso revelaron que el juez hizo una advertencia de aplicar sanciones más duras hacia Jesús Martínez y su representante legal en caso de que sigan con el desacato.

¿De dónde viene el conflicto para Jesús Martínez?

Es importante resaltar que este conflicto para Jesús Martínez viene de la decisión que tomaron de dejar a Fox Sports luego de un periodo cercano a los 10 años para irse con Fox Corporation y Tubi. Esta determinación desencadenó una disputa legal que ya propició la orden de aprehensión en contra del directivo de los Tuzos.

A partir de febrero del año en curso y hasta el pasado mes de agosto, Tubi transmitió de forma gratuita los partidos tanto de Pachuca como de León, cosa que Fox Sports prohibió a pesar de que el contrato entre la televisora y dichos clubes se había terminado desde el año 2024. Cosa que argumentó en todo momento Jesús Martínez.

Después de todo eso, la batalla legal ha escalado hasta el grado de que se giró la orden de aprehensión contra Jesús Martínez, quien, al día de hoy, se considera prófugo de la justicia.