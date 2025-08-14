La narradora deportiva, Marion Reimers ya tendría cerrada su llegada a una nueva televisora y aunque muchos pensarían que se quedaría en México, se reveló que sería fuera del país.

Y es que hace un par de meses, Marion Remiers dejó TNT Sports después de cuatro años siendo una de las principales voces de la cadena deportiva.

A través de sus redes sociales hizo oficial su salida donde compartió un mensaje de agradecimiento a todo el equipo de TNT Sports y a los aficionados del deporte.

“Hoy cierro mi etapa en TNT Sports, con enorme gratitud y muchos aprendizajes bajo el brazo. Junto a un equipo talentoso y comprometido hicimos de estos cuatro años algo inolvidable y posicionamos una nueva marca en el mapa de las transmisiones deportivas en México. Poder cubrir cinco finales de Champions League (entre masculinas y femeninas) ha sido un privilegio que siempre llevaré conmigo. Gracias por acompañarme en este camino. Las mejores historias siempre están por venir. Lista para lo que sigue”, escribió en su momento Marion Reimers en las redes sociales.

Marion Reimers ya tendría nueva televisora pero no sería en México

La especulación sobre a donde llegará Marion Reimers se incrementó en los últimos días, pero finalmente El Francotirador reveló a donde llegará la narradora.

La fuente señala que Marion Reimers no será escuchada en México pese a que la analista llegará a Televisa, pues su destino será DAZN.

“Me confirman que seguirá ligada a la Shempions, su torneo favorito, ¿pero, cómo? Si Marion ya hizo oficial su salida de TNT, ¿se va a FOX o qué? Como te adelanté en redes, la principal opción es ir a Televisa, pero será a través de DAZN, pues estará en las narraciones de la Orejona para los Yunaited, así que no podremos escucharla en territorio mexicano”, explicó El Francotirador sobre Marion Reimers.

¿Ricardo Murguia acompañará a Marion Reimers?

Otro de los que anunció su salida de TNT Sports fue Ricardo Murguia y aunque se habló de que iba a seguir a Marion Reimers por el mismo camino, la realidad es distinta.

El narrador llegará a la plataforma de FOX para también ser parte del equipo de narradores de la UEFA Champions League.