La Copa Libertadores se reanudó este martes 12 de agosto en su ronda de octavos de final y una de las series que dio inicio fue la de Atlético Nacional en contra de São Paulo con un partido celebrado en el Atanasio Girardot que tuvo como protagonista a un jugador que fue estrella de Rayados y de la Liga MX hace unos años por un hecho ridículo como fallar dos penales.

El Verdolaga pudo sacar provecho de su condición de local a costa de São Paulo, pero el partido terminó empatado sin goles, por lo que ahora se definirá todo en Brasil. Esto sucedió en gran medida a que el ex estrella de Rayados y la Liga MX falló dos penales que pudieron cambiar la historia de esta serie de Copa Libertadores.

Ahora, con el 0-0 en el marcador global, el Tricolor brasileño recibirá el partido de vuelta en el Morumbi la semana entrante y parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda tras haber salido con vida de Medellín en su visita.

Edwin Cardona falló dos penales y le negó el triunfo a Atlético Nacional

Temprano en el partido, el primero de los dos penales en favor de Atlético Nacional fue señalado. Edwin Cardona tomó la pelota y al momento de ejecutar, su tiro se fue por un costado, ni siquiera llevaba dirección de portería para sorpresa de todos en el estadio.

En el segundo tiempo se marcó otro de los dos penales y Edwin Cardona volvió a tomar la responsabilidad de adelantar a Atlético Nacional en el marcador. Su apuesta fue nuevamente buscar la base del poste, pero esta vez el arquero Rafael manoteó para evitar la caída de su arco.

Después de eso, Atlético Nacional siguió en busca del gol que hiciera la diferencia, pero no lo consiguió. En tanto, Edwin Cardona salió de cambio, ofreció disculpas a la tribuna y al llegar a la banca mostró su frustración al patear los asientos.

¿Cuándo se juega la Vuelta de Atlético Nacional vs São Paulo por la Copa Libertadores?

El partido de Vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre São Paulo y Atlético Nacional se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto en la cancha del Morumbi, escenario del cual saldrá uno de los calificados a los cuartos de final.

El equipo que gane se quedará con el boleto a la siguiente ronda de Copa Libertadores, por lo que se espera que tanto São Paulo como Atlético Nacional ofrezcan un duelo a matar o morir a sabiendas de lo que está en juego. Cabe mencionar que, en caso de empate, se procederá directamente a la tanda de penales.

De tal forma, el duelo definitivo entre São Paulo y Atlético Nacional estará lleno de tensión y en caso de quedar eliminados, los Verdolagas habrán lamentado las fallas de Edwin Cardona.