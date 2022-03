Oswaldo Vizcarrondo, defensa venezolano que tuviera un fallido paso por el Club América, habló sobre la Liga MX, a la cual denominó como “una novela”; también tundió a Miguel Herrera.

En entrevista con el periodista venezolano, Mario Alberto Sánchez, Oswaldo Vizcarrondo recordó su paso por el futbol mexicano, de la mano de las Águilas.

El exfutbolista venezolano reveló que no tuvo buena relación con Miguel Herrera, lo que considera fue la razón por la que no tuvo continuidad en el cuadro azulcrema.

“No tuve la mejor relación con el técnico del América (Miguel Herrera). Es una persona que no se maneja bien. Cala bien al medio, porque el futbol mexicano es una novela y así se manejan socialmente”, señaló.

Oswaldo Vizcarrondo (ADRIAN MACIAS / MEXSPORT)

Oswaldo Vizcarrondo tunde a Miguel Herrera

Oswaldo Vizcarrondo también tuvo palabras para Miguel Herrera, a quien acusó de decirle una cosa en la cara y después decir otra ante los medios de comunicación.

El venezolano contó que, al finalizar el torneo, habló con Ricardo Peláez y Miguel Herrera para aclarar su futuro dentro de la institución.

Reveló que el Piojo Herrera le aseguró que contaría con él para el próximo torneo, por lo que, más tranquilo, se fue de vacaciones con su familia.

Fue entonces cuando su padre le enseñó una noticia en donde Miguel Herrera señaló ante los medios de comunicación que no tomaría en cuenta al defensa sudamericano.

“Cuando quedamos eliminados en semifinales me siento a hablar, porque no tuve el protagonismo que quería y deseaba saber mi futuro”, contó.

“Cuando quedamos eliminados en semifinales me siento a hablar, porque no tuve el protagonismo que quería y deseaba saber mi futuro. Tuve una reunión a mi pedido con Ricardo Peláez, le manifesté si podíamos hablar con el técnico para hablar los tres juntos y ver mi futuro, porque era jugador de selección y no iba a llenarme los bolsillos”. Oswaldo Vizcarrondo. Exjugador del Club América

“Casi terminando las vacaciones, regreso a Venezuela, y me dice mi papá que vio por una de las cadenas de televisión en México que el técnico dijo que no me tomaría en cuenta”, agregó.

*Oswaldo Vizcarrondo habla sobre la Liga MX, Club América y Miguel Herrera del minuto 27 al minuto 33

Oswaldo Vizcarrondo en el Club América

Oswaldo Vizcarrondo llegó al Club América para el torneo Clausura 2012, proveniente del Club Olimpo, de la Liga de Argentina.

El defensa venezolano no tuvo la regularidad que hubiera querido en el cuadro de las Águilas y muestra de ello es que jugó un total de 774 minutos en 11 partidos.

Fue en un duelo contra el Atlante, en la Jornada 8, cuando logró anotar su único gol como jugador del Club América; recibió seis tarjetas amarillas.

Pese a que había sido titular en varios partidos del torneo regular, Miguel Herrera no lo tomó en cuenta en la Liguilla, siendo suplente en los cuartos de final y jugando sólo 12 minutos en semifinales.

Después de su paso por el futbol mexicano, Oswaldo Vizcarrondo jugó en la Ligue 1 con el Nantes FC, equipo con el que disputó 137 partidos, anotando seis goles.