Victoria Chávez es una atleta mexicana de flag Football y nominada a The World Games 2026 a Atleta del Año.

La atleta es parte de la selección de flag football y fue parte del equipo bicampeón de los juegos mundiales tras vencer a Estados Unidos.

¿Quién es Victoria Chávez?

Victoria Chávez es una atleta originaria de Chihuahua, quien juega de defensiva y receptora en flag football.

Victoria Chávez (Instagram/@victoria_chavez22)

¿Qué edad tiene Victoria Chávez?

Victoria Chávez tiene 24 años de edad.

¿Quién es la pareja de Victoria Chávez?

Victoria Chávez es pareja de Macario Romero Escarcega.

¿Qué signo zodiacal es Victoria Chávez?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento de Victoria Chávez, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Victoria Chávez?

Victoria Chávez no tiene hijos.

Victoria Chávez (Instagram/@victoria_chavez22)

¿Qué estudió Victoria Chávez?

Victoria Chávez se encuentra estudiando la maestría en Innovación y desarrollo empresarial en el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Victoria Chávez?

Victoria Chávez es parte de la selección femenina de flag football e hizo historia con su equipo tras ser bicampeona en los Juegos Mundiales 2025, tras vencer a Estados Unidos.

La atleta se robó la mirada de los aficionados tras mostrar su talento como receptora y esquinera en flag footbal.

Victoria Chávez llegará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Victoria Chávez (Instagram/@victoria_chavez22)

Victoria Chávez está nominada a Atleta del Año en The World Games 2026

El pasado 7 de enero se dieron a conocer a los atletas nominados a Atleta del Año en The World Games 2025.

Victoria Chávez está nominada junto a las deportistas Maya Becerra y Laura Burgos, quien también mostraron un gran desempeño en los Juegos Mundiales de Chengdú.

El lunes 12 de enero iniciaron las votaciones para que los seguidores de los atletas voten por su favorito en The World Games 2026.

El 26 de enero se conocerá a 10 de los atletas con más votos y se reiniciarán las votaciones; el ganador se conocerá el 2 de febrero.