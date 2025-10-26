La cicilista mexicana, Yareli Acevedo, ha hecho historia al llevarse la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo. Un logro que solo se había hecho una vez, hace 24 años.

El ciclismo mexicano está pasando por el mejor momento de su historia. Yareli Acevedo es campeona del mundo en el Campeonato Mundial de Ciclismo y por otro lado Isaac del Toro es el tercer mejor ciclista, pero de ruta.

Pero se debe decir que no es casualidad lo que hoy, 26 de octubre, realizó la nacida en Ciudad de México. Pues hace en marzo de ese 2025 también ganó la prueba de eliminación en la Copa de Naciones de la UCI.

Otra cosa a destacar, es que Acevedo es una atleta/estudiante. Es parte de la Universidad Autónoma de México y combina sus estudios con su carrera en las bicis.

¡Orgullo de México! Yareli Acevedo gana en el Campeonato Mundial de Ciclismo

Yareli Acevedo ganó la prueba de puntos de ciclismo de pista en el Campeonato Mundial de Ciclismo. La mexicana obtuvo 63 puntos, Anna Morris terminó segunda con 58 y Bryony Botha completó el podio.

Tuvieron que pasar 24 años para que se repitiera esta hazaña. En 2001, Nancy Contreras, también se llevó la oro en las 500 metros contrarreloj.

"Hace 24 años ella se convertía en campeona del mundo y yo nacía apenas. Ella ha sido un ejemplo y gracias a mis papás tengo ese nombre. Hoy repito la historia“, comentó Yareli

Luego dio un mensaje al ciclismo mexicano: “Creo que hay mucho talento en México y quiero que digan que sí se puede. Tenemos esa garra y fuerzas para seguir adelante, así como yo lo soñé“.

Este es justo el momento tan emotivo para @YarAcevedo de ganar el campeonato mundial pic.twitter.com/u3urI4NpBh — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) October 26, 2025

¿Cómo es la prueba por puntos en el Campeonato Mundial de Ciclismo?

La prueba que ganó Yareli Acevedo en el Campeonato Mundial de Ciclismo, es un tanto complicada pues no gana la que llega primero, sino la que hace más puntos.

Las mujeres élite ruedan 25 kilómetros, 100 vueltas. Se gana puntos en cada sprint intermedio, se realizan cada 10 vueltas y el primero que cruza la meta se lleva 5 puntos, segundo 3, tercero 2, y cuarto 1.

Yareli Acevedo ganó porque:

Sprint 1: 2 pts

Sprint 3: 5 pts

Sprint 4: 2 pts

Sprint 7: 5 pts

Sprint 9: 2 pts

En el último sprint llegó primera y sumó 10 puntos porque vale doble. Además, ganó una vuelta que vale 20 pts. Total fueron 63 unidades.