América vs Toluca chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Miércoles 11 de noviembre a las 19 horas, por ViX y Youtube.

Partido: América vs Toluca

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 11 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX y Youtube

América vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El miércoles 11 de noviembre de 2026 continúa la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido América vs Toluca.

América vs Toluca: Horario del partido de la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido América vs Toluca de la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

América vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido América vs Toluca podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.