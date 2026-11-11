Kylian Mbappé será baja de Francia ante Italia este jueves 12 de noviembre de 2026 en la Nations League, y debido a las ausencias en el plantel galo, el seleccionador Zinedine Zidane convocó por primera vez al atacante del Paris Saint-Germain, Senny Mayulu.

Zidane y Francia confían en que Mbappé esté disponible para jugar el domingo 15 de noviembre para el partido ante Turquía.

La razón de la baja de Mbappé para el partido ante Francia vs Italia

Kylian Mbappé ha padecido una distensión y fatiga en los músculos isquiotibiales por la alta carga de partidos con el Real Madrid, situación que provocó que no participara en la práctica del miércoles 11 de noviembre con Francia, limitándose a recibir tratamiento médico.

De acuerdo con reportes de los medios L’Équipe y ESPN, las molestias de Mbappé no son graves y su ausencia en Milán es para prevenir una lesión más complicada de atender.

El cuerpo técnico de Francia espera que su estrella pueda recuperarse para disputar el duelo del domingo 15 de noviembre frente a Turquía.

Kylian Mbappé estaría listo para enfrentar a Turquía (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

El debut de Senny Mayulu y las bajas de Francia en la Nations League

Senny Mayulu, futbolista sensación de 20 años del PSG, pasó de la concentración de la selección Sub-21 de Francia a la del representativo mayor, debido al llamado de Zidane para viajar con el primer equipo a Milán.

Mayulu atraviesa un gran momento tras sumar tres goles y dos asistencias en sus últimos cuatro encuentros a nivel de clubes.

La convocatoria de Francia sufrió múltiples bajas por lesión en esta fecha FIFA, incluyendo las de Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuramy Pierre Kalulu.

Francia lidera el Grupo A de la Nations League con tres puntos de ventaja sobre Italia. Una victoria en el estadio San Siro aseguraría el pase directo a los cuartos de final del torneo.