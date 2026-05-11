Obed Vargas cumplió el sueño de jugar en el futbol de Europa al ser fichado por el Atlético de Madrid, equipo que analiza cederlo a préstamo tras el Mundial 2026, con el objetivo de que gane minutos en la cancha.

El Atlético de Madrid apostó por el talento de Obed Vargas, y aunque no se siente decepcionado de su rendimiento, ante la fuerte competencia que hay en el plantel no está garantizada su continuidad con los colchoneros.

En ese sentido, de acuerdo a información de la Cadena SER de España, la dirección deportiva del Atlético de Madrid analiza el futuro del mediocampista mexicano.

¿Dónde jugaría cedido Obed Vargas tras el Mundial 2026?

El Atlético de Madrid no quiere vender a Obed Vargas, así que sondea el terreno para cederlo a préstamo tras el Mundial 2026, y su destino estaría en la misma competencia española.

En equipos como el Atlético de Madrid los cambios son constantes, y de cara a la temporada después del Mundial 2026 no será la excepción.

Las posibilidades de Obed Vargas no están claras, pero lo más probable es que se mantenga en LaLiga, para que el Atlético de Madrid no lo pierda de vista.

Así le ha ido a Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Obed Vargas sumado 500 minutos de juego oficiales con el Atlético de Madrid, y hasta el momento no ha convencido del todo a Diego Simeone, estratega del equipo colchonero.

Fiel a su estilo, Simeone busca contar con futbolistas más experimentados en el Atlético de Madrid, y prefiere que Vargas la adquiera fuera del equipo.

Un buen Mundial de Obed Vargas con la Selección Mexicana, podría cambiar la opinión del Atlético de Madrid.