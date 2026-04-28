Nikola Jokic brilló en el Juego 5 de playoffs de la NBA y los Nuggets evitaron la eliminación con una victoria 125-113 sobre los Timberwolves la noche del lunes.

Marcador final: Timberwolves 113-125 Nuggets

Jokic sumó 27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes para Denver, que recortó su desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete. Jamal Murray anotó 24 tantos y Jones agregó 20.

Nuggets despertó a tiempo ante Timberwolves

Nikola Jokic registró su triple-doble en playoffs número 23, tercero en la lista histórica de su carrera, mientras los Nuggets frenaron una racha de tres derrotas y jugaron como lo hicieron durante gran parte de la temporada regular de la NBA.

Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 antes de recortar la diferencia a 10 en el cuarto periodo, no contaron con Anthony Edwards y Donte DiVincenzo, ambos lesionados en el cuarto partido.

Además, Minnesota perdió a Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto la noche del lunes.

Julius Randle lideró a Minnesota con 27 puntos y la figura del cuarto partido, Ayo Dosunmu, añadió 18. Rudy Gobert, cuya defensa fue el tema de esta serie durante los primeros cuatro partidos, por fin fue neutralizado.

Timberwolves no pudo eliminar a los Nuggets (Abbie Parr / AP)

Timberwolves vs Nuggets: Hora y día para ver el Juego 6

Timberwolves vs Nuggets se miden en el Juego 6 este jueves 30 de abril. Transmiten ESPN y Disney+.