Nikola Jokic brilló en el Juego 5 de playoffs de la NBA y los Nuggets evitaron la eliminación con una victoria 125-113 sobre los Timberwolves la noche del lunes.
- Marcador final: Timberwolves 113-125 Nuggets
Jokic sumó 27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes para Denver, que recortó su desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete. Jamal Murray anotó 24 tantos y Jones agregó 20.
Nuggets despertó a tiempo ante Timberwolves
Nikola Jokic registró su triple-doble en playoffs número 23, tercero en la lista histórica de su carrera, mientras los Nuggets frenaron una racha de tres derrotas y jugaron como lo hicieron durante gran parte de la temporada regular de la NBA.
Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 antes de recortar la diferencia a 10 en el cuarto periodo, no contaron con Anthony Edwards y Donte DiVincenzo, ambos lesionados en el cuarto partido.
Además, Minnesota perdió a Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto la noche del lunes.
Julius Randle lideró a Minnesota con 27 puntos y la figura del cuarto partido, Ayo Dosunmu, añadió 18. Rudy Gobert, cuya defensa fue el tema de esta serie durante los primeros cuatro partidos, por fin fue neutralizado.
Timberwolves vs Nuggets: Hora y día para ver el Juego 6
Timberwolves vs Nuggets se miden en el Juego 6 este jueves 30 de abril. Transmiten ESPN y Disney+.
- Partido: Timberwolves vs Nuggets
- Fase: Juego 6 Serie de Playoffs (3-2)
- Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
- Horario: 20:30 horas
- Sede: Ball Arena, Denver
- Transmisión: ESPN y Disney+