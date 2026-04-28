Nikola Jokic brilló en el Juego 5 de playoffs de la NBA y los Nuggets evitaron la eliminación con una victoria 125-113 sobre los Timberwolves la noche del lunes.

  • Marcador final: Timberwolves 113-125 Nuggets

Jokic sumó 27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes para Denver, que recortó su desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete. Jamal Murray anotó 24 tantos y Jones agregó 20.

Nuggets despertó a tiempo ante Timberwolves

Nikola Jokic registró su triple-doble en playoffs número 23, tercero en la lista histórica de su carrera, mientras los Nuggets frenaron una racha de tres derrotas y jugaron como lo hicieron durante gran parte de la temporada regular de la NBA.

Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 antes de recortar la diferencia a 10 en el cuarto periodo, no contaron con Anthony Edwards y Donte DiVincenzo, ambos lesionados en el cuarto partido.

Además, Minnesota perdió a Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto la noche del lunes.

Julius Randle lideró a Minnesota con 27 puntos y la figura del cuarto partido, Ayo Dosunmu, añadió 18. Rudy Gobert, cuya defensa fue el tema de esta serie durante los primeros cuatro partidos, por fin fue neutralizado.

Timberwolves vencen a Nuggets y ponen 3-1 la serie en la NBA
Timberwolves no pudo eliminar a los Nuggets (Abbie Parr / AP)

Timberwolves vs Nuggets: Hora y día para ver el Juego 6

Timberwolves vs Nuggets se miden en el Juego 6 este jueves 30 de abril. Transmiten ESPN y Disney+.

  • Partido: Timberwolves vs Nuggets
  • Fase: Juego 6 Serie de Playoffs (3-2)
  • Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
  • Horario: 20:30 horas
  • Sede: Ball Arena, Denver
  • Transmisión: ESPN y Disney+