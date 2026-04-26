Ayo Dosumu lideró a los Timberwolves la noche del sábado para vencer 112-96 a los Nuggets tomando ventaja de 3-1 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Marcador final: Nuggets 96-112 Timberwolves

Ayo Dosumu anotó 43 puntos, sumando esa cantidad a los 25 puntos que hizo en el Juego 3 para convertirse en el gran líder ofensivo de Timerwolves rumbo a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA.

Controlan los Timberwolves a Nikola Jokic

Timberwolves volvió a controlar a Nikola Jokic, tres veces MVP de la NBA, quien no pudo hacer mucho para evitar la derrota de los Nuggets.

Jokic tuvo una noche complicada con apenas 8 de 22 tiros efectivos a la canasta, y los Timberwolves permitieron solo 18 puntos en el último cuarto.

Jokic terminó con 24 puntos y 15 rebotes, poco para los Nuggets, que ya contaron con Aaron Gordon pero solo aportó 9 puntos.

Nuggets vs Timberwolves: Hora y canal Juego 5 playoffs NBA (Jack Dempsey / AP)

Timberwolves vs Nuggets: Hora y canal del Juego 5 de los playoffs de la NBA

Timberwolves vs Nuggets se miden en el Juego 5 este lunes 27 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 18:30 horas.