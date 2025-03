De acuerdo con distintos reportes Liam Lawson habría colmado la paciencia de Red Bull por lo que antes del Gran Premio de Japón harían el cambio de piloto.

El lugar de Liam Lawson, quien fuera el reemplazo de Checo Pérez en la Fórmula 1, sería ocupado por el piloto japonés Yuki Tsunoda.

Según el reporte del diario neerlandés De Telegraaf, sería cuestión de horas para que se confirme el cambio de piloto en la escudería de Red Bull después de dos carreras en la temporada 2025.

¿Quién es Yuki Tsunoda, el piloto que reemplazará a Liam Lawson?

Yuki Tsunoda es un piloto japonés que actualmente compite en la Fórmula 1 desde 2021 con la escudería AlphaTauri misma que tras una reestructuración del equipo en 2024 pasó a llamarse RB/Racing Bulls.

Yuki nació el 11 de mayo del 2000 por lo que actualmente tiene 24 años de edad, comenzó su carrera como piloto a los 4 años y a los 19 años pasó a ser miembro del Equipo Júnior de Red Bull.

Tsunoda hizo su debut en la Fórmula 4 en 2016 cuando competía con Sutekina Racing Team, en 2017 y 2018 lo hacía para el equipo Honda Formula Dream Project.

Para 2019 se unió al Equipo Júnior de Red Bull y desde 2021 que comenzó a correr en la Fórmula 1 lo hizo con la escudería AlphaTauri, con quien sigue corriendo pero que ahora se llama RB/Racing Bulls.

Liam Lawson dejará de ser piloto de Red Bull, así lo dio a conocer el diario neerlandés De Telegraaf, y su lugar será ocupado por Yuki Tsunoda, quien se desempeñó hasta el GP de China como piloto del equipo hermano Racing Bulls.

Liam Lawson había sustituido al piloto mexicano Sergio Pérez en Red Bull pero sus resultados no han sido los esperados es apenas dos fechas con 0 puntos, un abandono y calificaciones en lugares 18, 20 y 20, en dos Grandes Premios y una Sprint.

A falta de que se haga oficial, se rumora que Lawson regresará a Racing Bulls, por lo que sólo será un intercambio de pilotos y no subirá ningún piloto nuevo a la parrilla.