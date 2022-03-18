Nick Kyrgios pierde la cabeza y casi golpea a recogepelotas con su raqueta, luego de caer ante Rafael Nadal en los cuartos de final del torneo Indian Wells.

El tenista australiano volvió a generar polémica, ahora por casi golpear a un niño recogepelotas con su raqueta tras la derrota que sufrió ante el tenista español.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en el que Nick Kyrgios saluda al juez de silla y de inmediato azota la raqueta contra el suelo.

La raqueta salió volando justo en dirección hacia el recogepelotas, quien seguramente habría sido impactado por el proyectil de no quitarse por puro reflejo.

Esta actitud causó mucha molestia en los aficionados, pues no es la primera vez que el australiano tiene este tipo de acciones, lo cual lo han llevado a ser uno de los tenistas más controvertidos del circuito.

¿Nick Kyrgios recibirá sanción como Alexander Zverev?

¿Nick Kyrgios recibirá sanción como Alexander Zverev? El alemán perdió la cabeza en el Abierto Mexicano de Tenis, cuando al perder un partido de dobles, golpeó la silla del juez con su raqueta en repetidas ocasiones.

Por esta acción, Zverev fue descalificado del torneo, se le quitaron los premios económicos que había ganado hasta el momento en el torneo y se le impuso una multa económica.

Aunque no fue de la gravedad de lo que hizo el tenista alemán, se espera que haya una sanción para Nick Kyrgios, pues por su comportamiento estuvo a punto de lastimar a un recogepelotas.

Kyrgios volvió a hacer de las suyas en Roma (AFP)

Nick Kyrgios explotó contra Ben Stiller en pleno partido

Nick Kyrgios explotó contra Ben Stiller en pleno partido ante Rafael Nadal, correspondiente a los cuartos de final del torneo Indian Wells, el cual se lleva a cabo en California, Estados Unidos.

Fue a mediados del tercer set, cuando el tenista australiano le lanzó un par de mensajes al actor estadounidense, quien es un gran fan del tenis.

“¿Eres bueno al tenis? ¿Te digo yo cómo debes actuar?”, le dijo Nick Kyrgios a Ben Stiller, antes de realizar su saque, con el que buscaba ponerse 3-2 arriba sobre Rafael Nadal.