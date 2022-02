¿Novak Djokovic justifica agresión de Alexander Zverev? El tenista serbio dio su opinión tras el lamentable comportamiento del alemán, quien fue expulsado del Abierto Mexicano de Tenis.

El tenista serbio, quien se encuentra disputando un torneo en Dubai, aseguró que el castigo para Zverev no fue exagerado y espera que reflexione tras lo sucedido.

“La decisión es la correcta y no creo que haya sido dura dadas las circunstancias. Espero que lo ha que pasado ayude a Sascha a reflexionar para no volver a hacerlo en su vida. Seguro que se lo afrontará con madurez”

Novak Djokovic, quien viene de generar una gran polémica por su postura anti-vacunas, dijo entender a Alexander Zverev, pues señaló que hay momentos muy complicados en la pista.

“Yo entiendo su frustración porque en la pista, a veces, en mitad de la batalla, sientes diferentes emociones y se te pasan muchas cosas por la cabeza”, agregó.

Alexander Zverev pidió disculpas tras agredir a un juez de silla en el Abierto Mexicano de Tenis, lo cual se llevó a ser expulsado del torneo y ser reprobado a nivel mundial.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde emitió un extenso mensaje, en el que lamentó todo lo ocurrido, asegurando que se encuentra decepcionado de él mismo.

Reveló que le ofreció disculpas al juez en privado y aseguró que se tomará los siguientes días para reflexionar sobre sus actos, para no volverlos a repetir.

"Es difícil poner en palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi actitud hacia él estuvo mal y fue inaceptable, estoy decepcionado de mí mismo. Fue una situación que no debió de pasar y no hay excusa. También me quiero disculpar con los aficionados, el torneo y el deporte que tanto amo".

“Como todos saben, siempre dejo todo en la cancha. Ayer, fue demasiado. Tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Una disculpa a todos por decepcionarlos

